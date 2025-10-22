Causa Boateng: Bayern-Fans setzen nächstes Zeichen

SID 22.10.2025 • 21:21 Uhr Vor dem Duell gegen den belgischen Pokalsieger Club Brügge werden in der Südkurve Banner entrollt.

Große Teile der Südkurve des FC Bayern haben in der Causa Jerome Boateng zum wiederholten Male ein Zeichen gesetzt. Vor dem Anstoß des Duells in der Champions League gegen Club Brügge enthüllten die Fans ein Banner mit dem Schriftzug „Gegen Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen“. Streitpunkt ist die angestrebte Hospitanz des werdenden Trainers Boateng beim deutschen Rekordmeister.

Bereits beim 2:1 über Borussia Dortmund am Samstag hatten die Fans ihren Unmut darüber kundgetan. Im Anschluss verteidigten die Bayern-Bosse ihre Pläne. „Es geht um keine Anstellung, es geht um keine feste Position beim FC Bayern. Es geht einfach darum, sich Trainingseinheiten anzuschauen. Um nicht mehr geht es. Wir würden das billigen. Wir sagen, das ist kein Problem“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen gestand, es sei „ein komplizierter Fall“, plädierte aber auf „Resozialisierung“.

Anlass der Proteste der Anhänger ist ein aktuelles Urteil des Landgerichts München I vom Juli 2024. Boateng war dabei wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin für schuldig befunden. Als vorbestraft gilt er gesetzlich aber nicht. Die Vorsitzende Richterin hatte bei der Urteilssprechung verkündet, dass von dem Vorwurf des notorischen Frauenschlägers nichts übrig geblieben sei. Für die erwiesenen Anklagepunkte verhängte sie eine Geldstrafe von 200.000 Euro, eine Verwarnung mit Strafvorbehalt.