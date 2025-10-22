Europas Frühstarter: Qarabag-Stürmer holt kuriosen Rekord

SID 22.10.2025 • 22:02 Uhr Leandro Andrade verfügt über ein besonderes Talent. Der Kapverder scheint sich auf Blitztore spezialisiert zu haben.

Steht Leandro Andrade auf dem Feld, sollten die Fans idealerweise pünktlich auf ihren Plätzen sitzen: Der Stürmer von Qarabag Agdam ist seit Mittwochabend der erste Fußballprofi, der in drei verschiedenen Europapokal-Spielen in der ersten Minute ein Tor erzielt hat.

Beim Champions-League-Spiel seines Teams bei Athletic Bilbao sorgte der 26-Jährige nach 48 Sekunden für die Führung.

Das gab es im Europacup noch nie

Ein Treffer des Kapverders in Spielminute eins? Es war nicht das erste Mal, wie Statistiker nach Spielschluss feststellten: Im Qarabag-Trikot traf Andrade bereits 2023 gegen BK Häcken (2:1) sowie zu Jahresbeginn 2025 gegen FCS Bukarest (2:3) jeweils in der Europa League - ein Kunststück und Alleinstellungsmerkmal zugleich.