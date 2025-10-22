Europas Frühstarter: Qarabag-Stürmer holt kuriosen Rekord

Steht Leandro Andrade auf dem Feld, sollten die Fans idealerweise pünktlich auf ihren Plätzen sitzen: Der Stürmer von Qarabag Agdam ist seit Mittwochabend der erste Fußballprofi, der in drei verschiedenen Europapokal-Spielen in der ersten Minute ein Tor erzielt hat.
Stürmer holt bizarren CL-Rekord
Leandro Andrade verfügt über ein besonderes Talent. Der Kapverder scheint sich auf Blitztore spezialisiert zu haben.
Leandro Andrade sichert sich einen kuriosen Rekord
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Beim Champions-League-Spiel seines Teams bei Athletic Bilbao sorgte der 26-Jährige nach 48 Sekunden für die Führung.
Das gab es im Europacup noch nie
Ein Treffer des Kapverders in Spielminute eins? Es war nicht das erste Mal, wie Statistiker nach Spielschluss feststellten: Im Qarabag-Trikot traf Andrade bereits 2023 gegen BK Häcken (2:1) sowie zu Jahresbeginn 2025 gegen FCS Bukarest (2:3) jeweils in der Europa League - ein Kunststück und Alleinstellungsmerkmal zugleich.
Auf die skurrile Bestmarke hätte Europas treffsicherster Frühstarter nach Abpfiff wohl gerne verzichtet: Qarabag verlor nämlich trotz Traumstart mit 1:3 (1:1). Für den Klub aus Aserbaidschan war es die erste Pleite der Champions-League-Saison, während Bilbao vor heimischer Kulisse den ersten Dreier einfuhr.