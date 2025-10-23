Neuer umdribbelt Vertragsfrage

SID 23.10.2025 • 05:29 Uhr Der Vertrag von Manuel Neuer läuft 2026 aus. Der Bayern-Kapitän verweist bei der Diskussion um seine Zukunft auf seine „Knochen“.

Manuel Neuer umdribbelte die Frage nach einer möglichen Vertragsverlängerung so geschickt wie einen heraneilenden Stürmer. Man möge da bitte seine „Knochen fragen“, meinte der Kapitän des FC Bayern nach dem 4:0 (3:0) in der Champions League gegen Club Brügge und schmunzelte.

Und was sagen die Knochen des 39-Jährigen, dessen Arbeitspapier im kommenden Sommer endet? „Es gibt gute und bessere Tage“, entgegnete Neuer verschmitzt.

Verhandlungen im Winter erwartet

Tatsächlich kann sich der Torhüter wie auch der deutsche Fußball-Rekordmeister wohl gut vorstellen, den Vertrag noch einmal um ein Jahr bis 2027 zu verlängern.

Eine erste Kontaktaufnahme zwischen der Klubführung und der Neuer-Seite soll es bereits gegeben haben. Weitere Schritte werden für die Winterpause erwartet.