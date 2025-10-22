Ohne verletzten Gündogan: Sané und Gala feiern zweiten Sieg

SID 22.10.2025 • 20:40 Uhr Leroy Sané steht in der Startelf, Ilkay Gündogan sitzt kurzfristig nur auf der Tribüne - und Matchwinner ist mal wieder Victor Osimhen.

Leroy Sané hat mit Galatasaray Istanbul den zweiten Sieg in der Champions League gefeiert. Mit dem zuletzt ausgebooteten Nationalspieler in der Startelf, aber ohne den verletzten Ilkay Gündogan gewann der türkische Meister souverän mit 3:1 (2:0) gegen den norwegischen Titelträger FK Bodö/Glimt.

Starstürmer Victor Osimhen (3./33.), der schon beim überraschenden 1:0-Sieg gegen den FC Liverpool getroffen hatte, und Yunus Akgün (60.) sorgten für den zweiten Dreier im dritten Spiel. Zum Auftakt der Königsklasse hatte Galatasaray noch mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt verloren. Beim zweiten Tor nutzte Osimhen einen katastrophalen Rückpass von Fredrik Andre Björkan gnadenlos aus, in der zweiten Halbzeit machte es der Bodö-Verteidiger besser und legte den Ehrentreffer von Andreas Helmersen (76.) auf.