Wirtz bricht den Bann: Liverpool zerlegt Frankfurt

SID 22.10.2025 • 22:54 Uhr Nach Rückstand drehen Wirtz und die Reds auf, der Nationalspieler steuert gleich zwei Vorlagen zum hochverdienten Sieg bei.

Scorer-Fluch für Florian Wirtz gebrochen: Eintracht Frankfurt hat das heiß ersehnte Champions-League-Spiel gegen den englischen Meister FC Liverpool um Nationalspieler Wirtz trotz Führung deutlich verloren. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller unterlag beim Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Topstürmer Hugo Ekitiké mit 1:5 (1:3), Wirtz steuerte gleich zwei Vorlagen bei.

Rasmus Kristensen (26.) brachte Frankfurt zwar zunächst nach einem starken Konter in Führung. Doch Rückkehrer Ekitiké (35.), Virgil van Dijk (38.) und Ibrahima Konaté (44.) sorgten mit einfachen Treffern für die Pausenführung der Engländer. Wirtz trat engagiert auf und belohnte sich nach der Halbzeit, als er die Treffer von Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) auflegte. Zuvor war der ehemalige Leverkusener zehn Spiele in Serie ohne Scorer geblieben.

Liverpool beendete seine Niederlagenserie mit einem Ausrufezeichen, zuvor hatte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot erstmals seit 2014 vier Pleiten am Stück kassiert. In der Königsklasse steht der LFC bei zwei Siegen, die Eintracht weiterhin bei einem Erfolg aus drei Spielen.

Toppmöller wechselte wie angekündigt im Tor. Für den wochenlang schwachen Kaua Santos rückte Michael Zetterer zwischen die Pfosten. Santos solle nochmal „einen Schritt nach hinten“ machen, hatte Toppmöller gesagt. Auf Zetterer wartete gleich die erste riesige Bewährungsprobe.

Denn Slot bot vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Wirtz, Ekitiké und Alexander Isak viel Offensivkraft auf, insgesamt standen sechs ehemalige Bundesligaprofis in der Startelf, Mohamed Salah saß dagegen zunächst auf der Bank.

Der Fokus lag vor allem auf Wirtz, der seit seinem Wechsel nach Liverpool bis dato - zumindest was die Ausbeute angeht - glücklos agierte. Slot nahm ihn er vor dem Spiel in Schutz. „Florian hatte einen guten Start bei Liverpool, wenn du nur auf Tore und Assists schaust, könntest du zu einer anderen Meinung kommen“, sagte er bei DAZN: „Aber das ist nicht meine Meinung.“

Liverpool versuchte, sich die Eintracht zurecht zu legen, doch die Frankfurter blieben zunächst noch stabil - und schlugen vorne eiskalt zu. Nachdem Wirtz in der Offensive den Ball an Nathaniel Brown verlor, schaltete Frankfurt exzellent um, am Ende donnerte der aufgerückte Kristensen den Ball über den Innenpfosten ins Tor.

Die Gäste zogen sofort zielstrebiger zum Tor. Einen Kopfball vom früh eingewechselten Conor Bradley hielt Zetterer weltklasse (33.). Bei seinem Treffer lief Ekitiké allein auf den Torhüter zu und schob locker zum Ausgleich ein. Dafür entschuldigte sich der Franzose gestenreich bei den SGE-Fans, die ihn vor einem Jahr noch gefeiert hatten.