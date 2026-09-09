Rom wirbt für Nepal-Hilfe

Sportwetten-Werbung ist in der Türkei verboten - und so haben sich die Italiener für ihren Königsklassen-Auftakt etwas Besonderes einfallen lassen.

Der italienische Fußballklub AS Rom wird im Champions-League-Spiel bei Fenerbahce Istanbul ein Sondertrikot zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen in Nepal tragen. Das teilte der Verein vor der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) in der türkischen Metropole mit. Mit der Aktion will der Verein auf die Folgen der verheerenden Flutwelle im Himalaya aufmerksam machen, die getragenen Trikots sollen anschließend versteigert und die Erlöse gespendet werden.

Auslöser für die einmalige Aktion ist, dass der reguläre Trikotsponsor der Roma, ein Sportwettenanbieter, nach türkischem Recht nicht für Werbung zugelassen ist. Stattdessen wird auf der Brust der Spieler das Logo des in Rom ansässigen Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) sowie der Schriftzug „Together for Nepal“ („Zusammen für Nepal“) zu sehen sein, „um die von Überschwemmungen und Erdrutschen betroffenen Gemeinden zu unterstützen“, hieß es in der Mitteilung des Klubs. Die Fans wurden zudem dazu aufgerufen, online zu spenden.

Hintergrund ist eine verheerende Sturzflut im Himalaya-Gebirge, ausgelöst durch einen Gletscherabbruch und einen Felssturz an der Grenze zwischen China und Nepal, bei der Ende August laut offiziellen Angaben mindestens 1410 Menschen ums Leben kamen. Viele weitere werden noch vermisst.