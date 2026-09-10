Er zeigt, was sich Bayern so wünscht

Nicht nur Jamal Musiala und Michael Olise trumpfen beim Kantersieg des FC Bayern in der Champions League auf. Auch ein Sorgenkind liefert - dafür fällt ein Offensivspieler ab. Die SPORT1-Einzelkritik.

Traum-Comeback für Jamal Musiala in der Startelf des FC Bayern und eine weitere Show von Michael Olise! Für den Rekordmeister glänzen beim 5:0 gegen Bodö/Glimt in der Champions League mehrere Stars – auch einer, der lange nicht das zeigte, was sich die Bosse vorstellen.

Auf der anderen Seite fällt allerdings auch ein Offensivspieler der Bayern im Vergleich deutlich ab und bekommt nur eine 5. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Hatte nicht wirklich viel zu tun, musste aber trotzdem wachsam sein – auch weil seine Vorderleute zu viele Eckbälle zuließen. Gerade die zweite Halbzeit verlief aber ruhig für den 40-Jährigen, der an diesem Abend einen „Opa-Rekord“ aufstellte: Es ist seine 18. Champions-League-Saison – mehr hat kein anderer Deutscher geschafft. SPORT1-Note: 3

KONRAD LAIMER (bis 65. Minute): An seinem Fleiß und seinem Ehrgeiz war erneut nichts auszusetzen. Jedoch bot der Österreicher lange Zeit eher biedere Hausmannskost. Seine Defensivarbeit war aber über jeden Zweifel erhaben. Seine Auswechslung in der 65. Minute war eindeutig nicht seiner Leistung geschuldet, sondern eher der Belastungssteuerung durch Trainer Vincent Kompany. SPORT1-Note: 3

Wilder Upamecano-Pass sorgt für Schreckmoment

JONATHAN TAH: Sorgte dafür, dass die Bayern wieder einmal mehr extrem hoch verteidigten und trotzdem rechtzeitig hinten wieder Ordnung herrschte. Insgesamt präsentierten sich die Gäste aber in der Offensive nicht zwingend genug, um Tah und seine Männer in große Bedrängnis zu bringen – gerade bei Kontern. Bereits nach dem zweiten Tor der Münchner ging es vor allem ums Verwalten des Ergebnisses. SPORT1-Note: 2

DAYOT UPAMECANO: Sorgte in der 23. Minute mit einem ganz wilden Pass nach hinten für einen Schreckmoment. Der Ball sauste nur knapp am eigenen Tor vorbei. Bei seiner Kernkompetenz, dem Verteidigen, konnte er aber größtenteils überzeugen, ohne zu glänzen. So sicher wie Tah präsentierte er sich zudem nicht. SPORT1-Note: 3

DEINE MEINUNG

Kimmich sorgt gleich mehrfach für Aufsehen

ALPHONSO DAVIES (bis 80.): Konnte im ersten Abschnitt mit seiner Präsenz überzeugen und fand auch in brenzligen Situationen im Aufbau gute Lösungen. Je länger die Partie dauerte, desto geringer wurde jedoch sein Einfluss – vor allem auf das Offensivspiel der Münchner. Umso spektakulärer und sehenswerter dafür sein Treffer zum 3:0. Da zeigte der Kanadier den „Phonzie“, den sich die Bayern so sehr wünschen. Kurz nach dem Tor war sein Arbeitstag beendet und er wurde ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

Alphonso Davies erzielte einen sehenswerten Treffer Alphonso Davies erzielte einen sehenswerten Treffer © IMAGO/Nordphoto

JOSHUA KIMMICH (bis 80.): Füllte seine Rolle auf der Sechserposition eher unspektakulär aus und sorgte erst mit seinem Pfostentreffer in der 35. Minuten für Aufsehen. Die Szene weckte etwas mehr Energie in den Münchner Beinen und das Spiel der Gastgeber wurde besser. Höhepunkt: Seine gute Möglichkeit in der 43. Minute. Den zweiten Abschnitt spielte er mit all seiner Routine locker runter – bis auf einen Moment in der 67. Minute, als er im Mittelkreis den Ball verlor und Andreas Helmersen aus der Distanz fast Neuer überwunden hätte. Kein glanzvoller Abend, musste aber auch nicht sein. Zehn Minuten vor Schluss wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

Olise schwingt sich spät zur Gala-Form auf

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Suchte gelegentlich den tiefen Pass an die Strafraumkante und sorgte damit am häufigsten für ein gewisses Tempo und Gefahr im Spiel der Bayern. Hatte obendrein lange Zeit die meisten Ballkontakte aller Bayern – auch im Strafraum des Gegners. Mit fortwährender Dauer des Spiels wurde auch er etwas ruhiger, blieb aber passsicher. SPORT1-Note: 2,5

MICHAEL OLISE: Konnte in den ersten 45 Minuten nicht wirklich überzeugen. Hatte zwar einige Ballkontakte, aber es sprangen lediglich ein guter Pass ein und zwei harmlose Abschlüsse heraus. Versuchte es später mit so manchem Kunstschuss, blieb aber erfolglos. Nach einer guten Stunde kam dann doch ein magischer Olise-Moment: Sein Freistoß auf Kane, der zum 2:0 einköpfte, war perfekt. Und sein Tor zum 4:0? Wow! Kurz darauf legte er sogar noch den Endstand zum 5:0 nach. SPORT1-Note: 1

Ein großer Moment für Musiala

JAMAL MUSIALA (bis 65.): Sein erster Startelfeinsatz nachdem seine gesundheitlichen Probleme öffentlich wurden. Angst oder übertriebene Vorsicht waren zwar nicht zu erkennen, gegen die meist tief stehenden Gäste fand aber auch er oft keine kreative Lösung. Vom 23-Jährigen blieb lange nur ein guter Schuss in Erinnerung (40. Minute). Seinen großen Moment hatte er kurz nach Wiederanpfiff: Ein schöner Treffer mit immenser Bedeutung. Wurde in der 65. Minute ausgetauscht. SPORT1-Note: 2

LUIS DÍAZ (bis 80.): Hatte die erste bayerische Großchance dieser Champions-League-Saison (5. Minute). Präsentierte sich aktiv, hängen blieb aber, dass er in der 19. Minute bei einer guten Konterchance den Ball verstolperte. Schwach: Von seinen sechs Zweikämpfen in der ersten Halbzeit gewann er lediglich einen. Immerhin gab der Kolumbianer nicht auf, aber seine Aktionen blieben auch nach der Pause eher glücklos. In der 80. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

HARRY KANE: Nach zehn Minuten bot sich ihm eine durchaus gute Gelegenheit. In der Folge fiel er aber kaum auf und hatte es sichtlich schwer gegen die Norweger. Tauchte erst in der 58. Minute wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, setzte den Ball jedoch im Rutschen neben den langen Pfosten. Kurze Zeit später dann die Erlösung für den Torjäger: Bei seinem Kopfballtreffer zum 2:0 setzte er sich prächtig durch. SPORT1-Note: 2

Saibari sorgt direkt für Gefahr

ISMAEL SAIBARI (ab 65.): Wurde in der 65. Minute für Musiala eingewechselt. Sorgte kurze Zeit später gleich für Aufregung im Strafraum der Gegner, die in letzter Sekunde einen Treffer des Marokkaners verhindern konnten. Danach wurde es von seiner Seite etwas harmloser – gerade nach dem 3:0 war die Partie schließlich entschieden. SPORT1-Note: 3

JOSIP STANISIC (ab 65.): Kam in der 65. Minute für Laimer ins Spiel und erledigte seriös seine Aufgaben auf der rechten Seite. Wenig Glanz, aber auch keine Fehler. SPORT1-Note: 3

HIROKI ITO (ab 80.): Ersetzte ab der 80. Minute Davies. SPORT1-Note: keine Bewertung

TOM BISCHOF (ab 80.): Ab der 80. Minute für Kimmich mit von der Partie. SPORT1-Note: keine Bewertung

LENNART KARL (ab 80.): Durfte ab der 80. Minute für Dáaz spielen und legte Olise gleich das 4:0 auf. SPORT1-Note: keine Bewertung