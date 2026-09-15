„Finale dahoam“: Bayern mit erneuter Chance 2028

Die UEFA vergibt das Endspiel der Königsklasse in zwei Jahren zum sechsten Mal nach München.

Der FC Bayern hat schon in zwei Jahren wieder die große Chance auf ein „Finale dahoam“ in der Champions League. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) vergab am Dienstag die Austragung des Endspiels 2028 wie erwartet an München. Die bayerische Landeshauptstadt, die das wichtigste Spiel im europäischen Vereinsfußball damit zum sechsten Mal austrägt, war der einzige Bewerber.

Das Finale der Königsklasse in der Allianz Arena ist für den 27. Mai 2028 geplant. Bislang gab es noch keinen Münchner „Heimsieg“. Im einzigen „Finale dahoam“ hatte der FC Bayern 2012 gegen den FC Chelsea sein „Drama dahoam“ erlebt und im Elfmeterschießen verloren.

„München hat 2025 einmal mehr gezeigt, dass wir Sportgroßereignisse auf höchstem internationalen Niveau ausrichten können“, hatte Oberbürgermeister Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen) schon vor der Vergabe betont und von einer „großen Chance“ gesprochen, München einmal mehr „als weltoffene, sportbegeisterte und leistungsfähige Gastgeberstadt international zu präsentieren“.

München strebt auch eine Bewerbung für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 an. Die Metropole gilt als Favorit der deutschen Bewerbung. Am 26. September entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB).

Bisher war München fünfmal Ausrichter des Finals in der Königsklasse. Nach 2012 war erst 2025 die Allianz Arena der Schauplatz gewesen: Paris Saint-Germain triumphierte gegen Inter Mailand. Zudem fanden die Endspiele dreimal im altehrwürdigen Olympiastadion: 1979 siegte Nottingham Forest, 1993 Olympique Marseille und 1997 Borussia Dortmund.

DEINE MEINUNG

In der anstehenden Saison steigt das Champions-League-Endspiel im Estadio Metropolitano von Madrid, 2029 im Camp Nou in Barcelona. Bei den Frauen wurde das Champions-League-Finale 2028 nach Lyon vergeben, 2029 nach Cardiff. Im kommenden Jahr ist Warschau der Gastgeber.