PSG feiert neues Traumduo

Titelverteidiger Paris Saint-Germain startet offensiv in die neue Champions-League-Saison. Besonders ein Duo sticht heraus.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat sich den Ligafrust in der Champions League von der Seele geschossen. Angeführt vom neuen Traumduo Ousmane Dembélé und Ferran Torres, gewann der kriselnde französische Doublesieger zum Auftakt der Ligaphase mit 6:1 (3:0) gegen Slovan Bratislava.

PSG spielte nach dem krachenden Fehlstart in der Ligue 1 (zwei Remis, eine Niederlage) mit ordentlich Wut im Bauch.

Ousmane Dembélé jubelt mit Ferran Torres Ousmane Dembélé jubelt mit Ferran Torres © IMAGO/Ball Raw Images

Der noch amtierende Weltfußballer Dembélé überragte mit zwei Treffern (17./23.) und zwei Vorlagen für den spanischen WM-Finalhelden und furiosen Dreierpacker Ferran Torres (31./47./57.), zudem traf Fabian Ruiz (87.).

Bei den Slowaken avancierte Yaya Touré zum ersten afrikanischen Trainer der Königsklassen-Geschichte, Suleiman Camara erzielte den Ehrentreffer (58.).