Matthijs de Ligt absolviert nach 325 Tagen wieder ein Pflichtspiel für Manchester United. Der Niederländer erlebt in Como ein Comeback zum Vergessen.

Ex-Bayern-Star Matthijs de Ligt hat nach 325 Tagen sein Comeback für Manchester United gefeiert. Der Niederländer kehrte beim desaströsen Auftritt in der Champions League bei Como (1:4) in die Startelf der Red Devils zurück.

Eine Rückenverletzung hatte den Innenverteidiger monatelang außer Gefecht gesetzt, vor seinem Comeback in Como war de Ligt zuletzt am 30. November 2025 bei einem 2:1-Sieg gegen Crystal-Palace aufgelaufen.

Matthijs de Ligt steht wieder für Manchester United auf dem Platz Matthijs de Ligt steht wieder für Manchester United auf dem Platz © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

De Ligt nach 79 Minuten ausgewechselt

Volle 90 Minuten konnte der ehemalige Profi des FC Bayern München nicht durchhalten: United-Cheftrainer Michael Carrick nahm den Niederländer in der 79. Minute vom Platz. Für ihn kam der 19 Jahre alte Verteidiger Harry Amass auf den Rasen.

De Ligt war im Sommer 2022 für 67 Millionen Euro von Juventus Turin zum FC Bayern gewechselt und absolvierte für den deutschen Rekordmeister insgesamt 73 Pflichtspiele. Im August wechselte der 27-Jährige dann für 45 Millionen Euro nach Manchester.