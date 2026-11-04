"In 20 Jahren werden sich alle daran erinnern"

Como 1907 holt den höchsten Sieg der CL-Geschichte. Die Lombarden stürmen zu einer Champions-League-Bestmarke. Beim höchsten Sieg der Geschichte trifft auch ein Deutscher.

Der italienische Fußball-Erstligist Como 1907 hat in seiner Premieren-Saison in der Champions League Geschichte geschrieben und den höchsten Sieg in der Historie der Königsklasse gefeiert.

Auch dank eines Treffers des deutschen Innenverteidigers Marc-Oliver Kempf gewann Como am Mittwochabend beim RC Lens 9:1 (3:0).

Como schreibt Champions-League-Geschichte Como schreibt Champions-League-Geschichte © AFP/SID/Francois LO PRESTI

Bislang lagen zwei 8:0-Siege an der Spitze: Der FC Liverpool (gegen Besiktas/2007) und Real Madrid (gegen Malmö/2015) hatten sich in Heimspielen so deutlich durchgesetzt.

Das vom früheren spanischen Weltklassespieler Cesc Fàbregas trainierte Como lief nach dem 8:1 in der 69. Minute dem Rekordtreffer hinterher, ehe der erst 18 Jahre alte Matteo Papaccioli in der Nachspielzeit (90.+2) den historischen Schlusspunkt setzte.

Champions League: Auch Bayern gelangen einst neun eigenen Treffer

Das torreichste Spiel der Champions League bleibt das 8:4 von Borussia Dortmund 2016 gegen Legia Warschau.

Der FC Bayern gewann gleich dreimal mit sieben Toren Unterschied, zuletzt vor gut zwei Jahren beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb, als die Münchner als bislang einzige Mannschaft neun Treffer erzielten.

Zwei weitere deutsche Teams waren an derartigen Torfestivals beteiligt, allerdings jeweils als Verlierer: Schalke und Leipzig gingen jeweils 0:7 gegen ManCity unter.

Die höchsten Siege in der Champions League:

1:9: RC Lens – Como 1907 (4.11.2026)

8:0: FC Liverpool – Besiktas Istanbul (6.11.2007)

DEINE MEINUNG

8:0: Real Madrid – Malmö FF (8.12.2015)

9:2: Bayern – Dinamo Zagreb (17.9.2024)

7:0: Juventus – Olympiakos Piräus (10.12.2003)

7:0: FC Arsenal – Slavia Prag (23.10.2007)

0:7: MSK Zilina – Olympique Marseille (3.11.2010)

7:0: FC Valencia – KRC Genk (23.11.2011)

7:0: FC Bayern – FC Basel (13.3.2012)

0:7: BATE Borissow – Schachtjar Donezk (21.10.2017)

7:0: Bayern München – Schachtjar Donezk (11.3.2015)

7:0: FC Barcelona – Celtic Glasgow (13.9.2016)

0:7: NK Maribor – FC Liverpool (17.10.2017)

7:0: Liverpool – Spartak Moskau (6.12.2017)

7:0: Manchester City – Schalke (12.3.2019)

7:0: Paris Saint-Germain – Stade Brest (19.2.2025)

7:0: Manchester City – RB Leipzig (14.3.2023)