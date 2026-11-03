Heftige Rangelei zwischen Galatasaray und Stuttgart

Zwischen Galatasaray und Stuttgart kommt es zur Rudelbildung. DFB-Profi Deniz Undav ist mittendrin.

Rudelbildung in Istanbul – und Deniz Undav mittendrin: Beim Champions-League-Duell zwischen Galatasaray und dem VfB Stuttgart (2:0) ist es zu einer heftigen Rangelei gekommen.

Ausgangspunkt war ein Zweikampf zwischen Stuttgarts Chris Führich und Gegenspieler Baris Yilmaz, bei dem der Deutsche den Türken an der Seitenlinie wegzustoßen versuchte. Yilmaz reagiert erbost und riss Führich mit beiden Armen auf den Boden vor die Bänke der beiden Mannschaften.

Rangelei in Istanbul Rangelei in Istanbul © IMAGO/ZUMA Press Wire

Eine Aktion, die wenig später Kapitän Undav auf den Plan rief. Der 30-Jährige stapfte auf Yilmaz zu und schubste den Offensivspieler mit beiden Armen weg. Yilmaz‘ Reaktion war noch heftiger als zuvor, der türkische Nationalspieler stürmte mit glühenden Augen auf Undav zu und versuchte ihm an die Gurgel zu ziehen, während sich Undav nur lachend abwandte und somit aus der Situation zog.

Auch Hoeneß versucht zu schlichten

Zeitgleich mischten sich diverse Beteiligte beider Teams in die Angelegenheit ein, im Versuch, die Streithähne voneinander zu trennen – darunter auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß.

Nach einigen Minuten war die Situation beruhigt und beide Mannschaften kehrten zum Spielbetrieb zurück. Für ihre Aktionen sahen Yilmaz und Undav jeweils Gelb. Der Rest kam ungeschoren davon.

Galatasaray führte zur Halbzeit mit 2:0 gegen die Stuttgarter. Beide Tore erzielte Alexey Batrakov (12./15.). Das war auch der Endstand.