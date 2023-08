Conference League: Diese Gegner drohen Eintracht Frankfurt

In der Conference League sind die nächsten Runde ausgelost worden. Somit weiß Eintracht Frankfurt, welche Gegner ihnen in den Playoffs blüht.

Die beiden Teams ermitteln den Sieger in Hin- und Rückspiel am 10. und 17. August.

Der deutsche Europa-League-Sieger aus dem Vorjahr steigt dann in den Playoffs (24. und 31. August) in den Wettbewerb ein und kämpft um den Einzug in die Gruppenphase.