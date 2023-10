Conference League: PAOK Saloniki vs. Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Stream und Ticker

Eintracht Frankfurt muss für das zweite Gruppenspiel in der UEFA Conference League nach Griechenland reisen. Die Hessen treffen am späten Donnerstagabend auf PAOK Saloniki und wollen den zweiten Gruppensieg einfahren.

Die Eintracht feierte vor zwei Wochen einen am Ende verdienten 2:1-Erfolg über den schottischen Vertreter FC Aberdeen, während Saloniki bei HJK Helsinki mit 3:2 gewinnen konnte. Der Sieger der Begegnung übernimmt vorübergehend die Tabellenführung in Gruppe G.

So können Sie Saloniki - Frankfurt live im TV & Stream verfolgen:

Saloniki - Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Eintracht Frankfurt muss beim Conference-League-Spiel bei PAOK Saloniki am Donnerstagabend auf Mario Götze verzichten. Wie Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Mittwoch bestätigte, blieb der Mittelfeldspieler in Deutschland, weil dessen Ehefrau Ann-Kathrin das zweite gemeinsame Kind erwartet.

In Griechenland erwartet der Eintracht-Coach „einen heißen Tanz“ mit einem „aggressiven und spielstarken Gegner mit einem guten Publikum im Rücken.“ Das Fehlen von Götze erschwert die Aufgabe der Eintracht in Griechenland nun zusätzlich. Der 31-Jährige spielte in dieser Saison bisher jedes Pflichtspiel für die Eintracht, stand nur einmal nicht in der Startelf.