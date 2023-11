Conference League: Becherwurf! Fan-Eklat bei Eintracht-Spiel in Helsinki

Unschöne Szenen in Helsinki: Während der Conference-League-Begegnung zwischen HJK Helsinki und Eintracht Frankfurt (JETZT im SPORT1 -LIVETICKER) ist es zu einem Becherwurf gekommen.

Was war passiert? Santeri Hostikka wollte gerade einen Eckstoß ausführen, als ein Becher aus dem Gästeblock in seine Richtung flog und ihn am Rücken traf. Der 26-Jährige Finne blieb glücklicherweise unversehrt und machte keine große Szene aus der Aktion.