Conference League: Eintracht gegen Klopp-Besieger! Die Auslosung der Zwischenrunde zum Nachlesen

Die Hessen treffen als Gruppenzweite auf einen Gruppendritten der Europa League - und der Gegner hat es durchaus in sich: Es geht gegen Royale Saint-Gilloise. Die Belgier sind nicht nur Tabellenführer in der heimischen Pro League, mit Alexander Blessin haben sie zudem einen deutschen Trainer an der Seitenlinie. Er übernahm im Sommer von Karel Geraerts, der jetzt Schalke 04 trainiert.

Die Frankfurter dürften gewarnt sein: Die Belgier erwiesen sich in der Gruppenphase der Europa League als zäher Gegner, am letzten Spieltag der Gruppenphase feierte Saint-Gilloise einen 2:1 Sieg gegen Jürgen Klopps FC Liverpool. In der vergangenen Saison standen die Belgier zudem im Viertelfinale der Europa League, dort scheiterten sie an Bayer Leverkusen. Die Zwischenrunden-Spiele finden am 15./22. Februar 2024 statt, das Finale steigt am 29. Mai 2024 in Athen.