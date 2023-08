Popp zum dritten Mal Fußballerin des Jahres

"Ich freue mich sehr darüber. Es ist eine Anerkennung meiner Leistungen in den vergangenen zwölf Monaten. Das macht mich sehr stolz", sagte die Siegerin. Popp hatte mit 16 Treffern in der Saison 2022/23 die Torjägerkanone in der Bundesliga gewonnen, bei der WM war sie mit vier Treffern in drei Spielen beste deutsche Torschützin. Mit dem überraschenden Vorrundenaus sei die Weltmeisterschaft aber dennoch "enttäuschend und ärgerlich" verlaufen.