WM-Aus: Fans erwarten negative Folgen für den Frauenfußball

Das Vorrunden-Aus bei der WM in Australien und Neuseeland wird sich nach Meinung der Fans negativ auf den Frauenfußball in Deutschland auswirken. In einer Civey-Umfrage für das Nachrichtenportal t-online gaben fast 50 Prozent der Befragten an, dass das Ausscheiden der deutschen Mannschaft der Beliebtheit des Frauenfußballs in Deutschland schaden wird. Lediglich 15,5 Prozent der Befragten erwarten, dass es „auf keinen Fall“ Folgen haben werde.