DFB-Frauen trainieren öffentlich in Frankfurt

Die deutschen Fußballerinnen setzen nach ihrem WM-Debakel weiter auf Fan-Nähe. Vor dem Nations-League-Auftakt absolvieren die DFB-Frauen am Dienstag (16.30 Uhr) im Frankfurter Stadion am Brentanobad eine öffentliche Trainingseinheit.

Drei Tage später steht in Dänemark (18.00 Uhr/ARD) das erste Spiel des neuen Wettbewerbs auf dem Programm, am 26. September (18.15 Uhr/ZDF) folgt das erste Heimspiel gegen Island in Bochum. In der Nations League geht es für den Olympiasieger von 2016 um die Qualifikation für die Sommerspiele 2024.