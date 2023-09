Frohms erwartet Reaktion: Gegen Island "zählt nur ein Sieg"

Nationaltorhüterin Merle Frohms erwartet, dass die deutschen Fußballerinnen nach dem Fehlstart in die Olympia-Qualifikation im Heimspiel gegen Island eine Reaktion zeigen. „Wir wollen unbedingt die drei Punkte und vielleicht auch die negativen Emotionen rauslassen auf dem Platz. Es zählt nur ein Sieg“, sagte die Wolfsburgerin bei einer digitalen Medienrunde vor der nächsten Nations-League-Partie am Dienstag (18.15 Uhr) in Bochum.