Nach WM-Debakel: Koala "Waru" kommt ins Fußballmuseum

„Er wird in Bochum auf jeden Fall noch mal da sein und danach ins Deutsche Fußballmuseum kommen“, kündigte Nationalspielerin Klara Bühl vor dem Nations-League-Heimspiel am Dienstag (18.15 Uhr) gegen Island an.

Die Flügelspielerin vom FC Bayern hatte das flauschige WM-Maskottchen im weißen Deutschland-Trikot eigens für für die Titeljagd Down Under gehäkelt. Während der Endrunde im Sommer ging "Waru" im Netz viral, Fans widmeten dem Koala sogar ein eigenes Instagram-Profil. Seit dem erstmaligen WM-Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl saß das Kuscheltier in Bühls Wohnzimmer. Nun können die Fans ihn bald im Museum in Dortmund aus der Nähe betrachten.