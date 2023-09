Trauerfall in der Familie: Däbritz sagt für Länderspiele ab

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den kommenden beiden Nations-League-Partien auf Sara Däbritz (28) verzichten. Die Nationalspielerin habe aufgrund eines Trauerfalls in der Familie abgesagt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Ein Ersatz für die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon werde nicht nachnominiert.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Australien bestreiten die DFB-Frauen am 22. September in Dänemark (18.00 Uhr) das erste Spiel des neuen Wettbewerbs, am 26. September (18.15 Uhr) folgt das erste Heimspiel gegen Island in Bochum. In der Nations League geht es für den Olympiasieger von 2016 um die Qualifikation für die Sommerspiele 2024.