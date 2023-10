Bundeskanzler Scholz besucht DFB-Frauen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den deutschen Fußballerinnen einen Besuch abgestattet. Der SPD-Politiker schaute am Dienstagnachmittag beim Training auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main vorbei. Scholz begrüßte Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch herzlich und posierte auf einem Mannschaftsfoto zwischen den Spielerinnen.

Die DFB-Frauen bereiten sich derzeit auf die Nations-League-Spiele gegen Wales am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Sinsheim und vier Tage später auf Island (20.00 Uhr/zdfsport.de) vor. Nur die vier Gruppensieger der A-Liga haben weiter Chancen auf eines von zwei Europa-Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Nach einem 0:2 in Dänemark und einem 4:0 gegen Island darf sich Deutschland keine Ausrutscher mehr erlauben.