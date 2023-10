Causa „MVT“ kein Thema für Hrubesch

„Ich habe das in keiner Weise erwähnt. Ich brauche den Mädels nichts erklären“, sagte der Interims-Bundestrainer vor den Nations-League-Spielen am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Wales und dem Auswärtsspiel auf Island am Dienstag (20.00 Uhr/zdfsport.de).