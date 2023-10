DFB-Frauen blenden "MVT"-Diskussion aus

„Wir als Team haben momentan ganz andere Dinge im Kopf“, sagte Nationalspielerin Linda Dallmann am Mittwoch: „Wir stecken fußballerisch in einer sehr ernsten Situation. Darauf müssen wir unseren Fokus richten.“

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch betreut das Team am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Wales und vier Tage darauf in Island (20.00 Uhr/zdfsport.de). Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will nach dem Erholungsurlaub der lange erkrankten Voss-Tecklenburg ein Gespräch über die weitere Zusammenarbeit führen. Eine Rückkehr der Bundestrainerin gilt nach einigen Irritationen zuletzt als unwahrscheinlich.