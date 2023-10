DFB-Frauen gegen Island: Schüller heiß auf "noch mehr Tore"

Im Hinspiel gegen Island gelang Lea Schüller ein Tor, am Ende sprang ein klares 4:0 für die deutschen Fußballerinnen heraus. Ist im Nations-League-Rückspiel in Reykjavik am Dienstag (20.00 Uhr/zdfsport.de) wieder so eine klare Angelegenheit drin? "Da spricht nichts dagegen", sagte die Torjägerin lächelnd.