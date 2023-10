DFB-Frauen: Hrubesch-Team will Störgeräuschen trotzen

Horst Hrubesch lässt trotz der schwierigen Umstände keine Zweifel aufkommen. „Ich bin überzeugt, dass wir dieses erste Spiel für uns positiv gestalten werden“, sagte der erfahrene Interims-Bundestrainer vor dem Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen am Freitag (17.45 Uhr/ARD) gegen Wales in Sinsheim.

Vier Tage später steht das Auswärtsspiel in Island an, Olympia 2024 in Paris steht auf dem Spiel. Doch die ständigen Irritationen rund um die pausierende Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg belasteten den erhofften Neustart unter Hrubesch nach dem WM-Debakel.