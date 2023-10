DFB-Frauen: Magull muss passen - Krumbiegel nachnominiert

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch muss in den anstehenden Nations-League-Spielen der deutschen Fußballerinnen ohne Lina Magull auskommen. Die Mittelfeldspielerin von Meister Bayern München fällt aufgrund einer Muskelverletzung aus. Hrubesch nominierte für die Spiele am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Wales und vier Tage darauf in Island (20.00 Uhr/zdfsport.de) Paulina Krumbiegel von der TSG Hoffenheim nach.