Hrubesch knurrt und warnt: Island wird "kein Selbstgänger"

Horst Hrubesch lässt vor dem wichtigen Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Island keinerlei Ablenkungen zu. „Wir wissen, dass es kein Selbstgänger ist und wir einiges tun müssen“, mahnte der Interims-Bundestrainer vor der Begegnung am Dienstag (20.00 Uhr/ zdfsport.de ) in Reykjavik.

Der 72-Jährige will im Kampf um Olympia an das 5:1 gegen Wales am Freitag anknüpfen. "Wir müssen gewinnen, so gehen wir es an. Wir werden von Anfang an versuchen, das Kommando zu übernehmen."