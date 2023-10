„Keine Bedenken“: Hrubesch will DFB-Frauen zu Olympia führen

Interimstrainer Horst Hrubesch musste von seinem neuerlichen Engagement bei den DFB-Frauen nicht lange überzeugt werden. „Ich hatte keine Bedenken - in keinster Weise“, sagte der 72-Jährige bei seiner Vorstellung am DFB-Campus: „Ich musste spontan gar nicht überlegen. Es war sehr einfach zu sagen, dass ich es mache.“ Schließlich glaube er trotz der WM-Enttäuschung „an diesen Kader und an diese Spielerinnen. Ich weiß, was sie können, und gehe davon aus, dass sie liefern.“