Scholz besucht DFB-Frauen am 24. Oktober

Bundeskanzler Olaf Scholz wird den deutschen Fußballerinnen am 24. Oktober einen Besuch abstatten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, werde der SPD-Politiker das Team von Interimstrainer Horst Hrubesch am Dienstagabend am Campus in Frankfurt/Main treffen. Dabei solle es neben einem Gruppenfoto von Kanzler und Mannschaft auch ein gemeinsames Pressestatement von Scholz und DFB-Präsident Bernd Neuendorf geben.