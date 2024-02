5,6 Millionen sehen Triumph der DFB-Frauen

Die erfolgreiche Qualifikation der deutschen Fußballerinnen für die Olympischen Spiele hat dem ZDF eine starke Quote beschert. 5,6 Millionen Fans sahen die Live-Übertragung des 2:0 (0:0)-Erfolgs der DFB-Frauen am Mittwochabend gegen die Niederlande in Heerenveen. Das bedeutete für das ZDF einen Marktanteil von 23,1 Prozent.