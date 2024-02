Bei Olympia-Aus: Hrubesch steht als Übergangslösung bereit

Horst Hrubesch würde im Falle einer verpassten Olympia-Qualifikation zumindest kurzfristig noch als Frauen-Interimsbundestrainer zur Verfügung stehen. Solch eine „Übergangszeit“ sei aus seiner Sicht „ganz normal, wenn es sein soll in der Form. Das wird aber vom DFB entschieden, da bin ich nicht involviert“, sagte Hrubesch während einer digitalen Medienrunde am Mittwoch.

Hrubeschs Ziel mit den deutschen Fußballerinnen ist klar: Beim Finalturnier um die Olympia-Qualifikation (23./28. Februar) gleich im Nations-League-Halbfinale in Frankreich gewinnen und so das Ticket für Paris 2024 lösen. Es gehe ihm "in erster Linie um die Mädels", betonte der 73-Jährige, gab aber auch zu: "Ich würde Olympia gerne noch mal machen und auch noch mal ins Olympische Dorf kommen." 2016 hatte er die männliche deutsche Auswahl in Rio de Janeiro zu Silber geführt.