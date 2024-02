DFB-Frauen starten mit Popp und Schüller gegen Frankreich

Interimsbundestrainer Horst Hrubesch setzt beim Olympia-Showdown gegen Frankreich wie erwartet auf eine Doppelspitze. Kapitänin Alexandra Popp und Lea Schüller starten beim Nations-League-Halbfinale am Freitagabend (21.00 Uhr/ARD) in Lyon im 4-4-2-System gemeinsam in der Offensive.