Gwinn als Elfer-Spezialistin: "Noch keinen verschossen"

Nationalspielerin Giulia Gwinn hat als nervenstarke Elfmeterschützin einen Lauf. „Ich glaube, ich habe in meiner Karriere zumindest in Pflichtspielen noch keinen Elfmeter verschossen. Das gibt mir schon ein gutes Gefühl“, sagte die Verteidigerin vom FC Bayern vor dem Showdown um Olympia am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) in den Niederlanden.