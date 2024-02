Hegering nach genähter Wunde im Mund wieder fit

Nach einer Platzwunde im Mund steht Abwehrchefin Marina Hegering den deutschen Fußballerinnen für das Endspiel um Olympia wieder zur Verfügung. "Mir geht es soweit gut", sagte die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg in einer Medienrunde vor dem Duell mit den Niederlanden am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in Heerenveen. Im Training am Sonntagvormittag habe sie sich "auf dem Platz auch wieder wohlgefühlt".