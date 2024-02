Frauen-Nationaltrainer gesucht: Klopp ist Favorit von Popp

Wer führt die DFB-Frauen in die Zukunft? Alexandra Popp hat mit einem Augenzwinkern einen sehr prominenten Wunschtrainer ins Spiel gebracht. „Jürgen Klopp“, sagte die Kapitänin im Sky -Interview über den scheidenden Teammanager des FC Liverpool lachend, „das würde ich feiern, muss ich sagen.“

Derzeit betreut Horst Hrubesch die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) im kleinen Finale der Nations League in Heerenveen um das Olympia-Ticket spielt, interimsweise. Die Vize-Europameisterinnen müssen die Niederländerinnen im Abe-Lenstra-Stadion bezwingen, um den letzten europäischen Platz für die Sommerspiele in Paris zu ergattern.