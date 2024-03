Termine für EM-Quali der deutschen Fußballerinnen fix

In der EM-Qualifikation bestreiten die deutschen Fußballerinnen ihr erstes Heimspiel des Jahres am 9. April gegen Island. Den Spielort wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeitnah bekannt geben. Zum Auftakt in der Gruppe A4 treten die Vize-Europameisterinnen vier Tage zuvor in Österreich an. Die Ansetzungen veröffentlichte die Europäische Fußball-Union UEFA am Donnerstag.