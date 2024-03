Künzer zur Olympia-Gruppe: Viertelfinale muss Anspruch sein

Nia Künzer blickt als Sportdirektorin der deutschen Fußballerinnen trotz der schwierigen Gruppe optimistisch auf die Olympischen Spiele in Paris. „Es muss der Anspruch sein, sich in der Gruppe durchzusetzen. Wir haben spannende Partien, tolle Gegner und sicherlich mit dem Auftakt gegen Australien schon sehr viel in der Hand“, sagte Künzer am Rande des Bundesliga-Topspiels in Wolfsburg am Samstag bei MagentaSport.