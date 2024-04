DFB-Team in EM-Quali ohne Lyon-Star

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss in den EM-Qualifikationsspielen am Freitag (20.30 Uhr) in Österreich und am Dienstag gegen Island auf Sara Däbritz verzichten. Die 29-Jährige ist wegen einer Adduktorenzerrung vorzeitig abgereist, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.