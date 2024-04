Schult realistisch: Olympia-Traum "in weiter Ferne"

Deutscher Olympia-Traum „in weiter Ferne“

Almuth Schult gewann 2016 in Rio mit dem DFB-Team Olympia-Gold - einen Kaderplatz in Paris sieht sie aber als unrealistisch an.

Olympiasiegerin mit dem DFB 2016: Almuth Schult (r.)

© AFP/SID/ODD ANDERSEN