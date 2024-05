DFB-Frauen müssen Pajor stoppen: "Super wachsam sein"

Für das Kräftemessen am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock sind bereits 18.300 von knapp über 19.000 Tickets abgesetzt. Vier Tage später steigt das Rückspiel in Gdynia. Nach den Siegen in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1) greifen die Vize-Europameisterinnen nach dem Ticket für die EURO 2025 in der Schweiz.