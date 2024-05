In Relegation mitgelitten: Oberdorf "sehr stolz" auf Bruder Tim

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf hat mit ihrem Bruder Tim von Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga-Relegation aus der Ferne mitgelitten. "Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich hingeschaut, weil ich konnte es nicht so richtig", erzählte die 22-Jährige während einer DFB-Medienrunde in Frankfurt/Main. Das Drama der Düsseldorfer im Rückspiel am Montag gegen den VfL Bochum (5:6 i.E.) verfolgte sie gemeinsam mit Mitspielerin Lea Schüller auf dem Hotelzimmer.