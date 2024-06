Hrubesch: Olympia für Hegering nicht in Gefahr

Für die Partie am Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Gdynia fällt die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg aber definitiv aus. Beim 4:1 (1:1) im Hinspiel gegen die Polinnen am Freitag in Rostock war Hegering wegen einer Muskelverletzung in der linken Wade ausgewechselt worden, in der sie im März erst einen Muskelfaserriss erlitten hatte.