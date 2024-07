Wie geplant: Popp zurück beim DFB-Team

Die deutschen Fußballerinnen können in der weiteren Olympia-Vorbereitung wieder auf Kapitänin Alexandra Popp zählen. Die 33-Jährige, die das EM-Qualifikationsspiel auf Island (0:3) am Freitag wegen einer Reizung im Fuß verpasst hatte, stieß am Samstagabend bei der Ankunft in Hannover wie geplant wieder zum DFB-Team.