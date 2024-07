Wück-Debüt in Wembley: DFB-Frauen testen in England

Der neue Frauen-Bundestrainer darf sich zum Debüt auf ein Highlight freuen. Bei der Premiere von Christian Wück treten die deutschen Fußballerinnen zum Testspiel gegen England in Wembley an. Die Neuauflage des EM-Finales von 2022 (1:2 n.V.) steigt am 25. Oktober (20.30 Uhr) im Fußballtempel in London. Übertragen wird die Begegnung in der ARD.