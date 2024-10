Eine einer DFB-Ära: Neid würdigt Alexandra Popp

Die 33 Jahre alte Popp wird am Montag (18.10 Uhr) in Duisburg gegen Australien ihr 145. und letztes Länderspiel für Deutschland absolvieren. Nach Ansicht von Neid endet dann eine Ära. „Alex ist und war eine sehr gute Spielführerin, weil sie eben auf dem Platz das gezeigt hat, was man als Mannschaft braucht, und sie hat das vorgelebt“, sagte Neid, die Popp im Februar 2010 zum Debüt in der Nationalmannschaft verholfen hatte.