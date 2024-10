Popp-Abschiedsspiel ohne Däbritz und Lohmann

Der neue Frauen-Bundestrainer Christian Wück bekommt nach seinem Traumeinstand gegen England in Wembley (4:3) weitere Personalprobleme. Torschützin Sara Däbritz (muskuläre Verletzung) und Sydney Lohmann (Kniebeschwerden) müssen bereits vor dem Abschiedsspiel für die langjährige Kapitänin Alexandra Popp am Montag (18.10 Uhr) in Duisburg gegen Australien abreisen.