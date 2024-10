Karriereende? So plant Popp

Alexandra Popp möchte nach dem Rücktritt aus dem Nationalteam ihre Fußball-Laufbahn über diese Saison hinaus fortsetzen. „Es ist, wenn jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auch mit meinem Körper in dem Falle nichts passiert, grundsätzlich schon der Plan oder die Idee, dass ich meine Karriere jetzt nächstes Jahr nicht an den Nagel hänge“, sagte die 33-Jährige in der Dokumentation „Ende Legende“ (Sonntag, 23.30 Uhr/NDR), die ab Freitag in der ARD-Mediathek abrufbar ist.