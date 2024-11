Nations League: DFB-Frauen drohen dicke Brocken

SID 07.11.2024 • 05:34 Uhr Am Mittag werden die Gruppen der Nations League ausgelost, in Topf 2 warten knifflige Aufgaben.

Bundestrainer Christian Wück und die DFB-Frauen blicken gespannt nach Nyon: In der UEFA-Zentrale werden am Donnerstag die Gruppen für die zweite Spielzeit der Nations League ausgelost. Ab 13.00 Uhr erfahren die deutschen Fußballerinnen ihre möglicherweise hochkarätigen Gegner für das erste Halbjahr 2025 vor der EM-Titeljagd in der Schweiz.

Als Gruppensieger der vergangenen Saison gehört Deutschland zwar zu den Teams in Topf 1 und geht damit Titelverteidiger Spanien, Frankreich und Italien zunächst aus dem Weg. Doch in Topf 2 befinden sich unter anderem Vizeweltmeister England und Ex-Europameister Niederlande. In Topf 3 gilt Schweden als kniffligste Aufgabe.

Die Gruppenphase beginnt am 19. Februar und endet am 3. Juni. Nur die jeweils besten beiden Teams der vier Gruppen halten sicher die Liga für die "European Qualifiers" zur WM 2027 in Brasilien.

Das Halbfinale der Gruppensieger steigt Ende Oktober, Endspiel und Spiel um Platz drei werden zwischen dem 26. November und 2. Dezember ausgespielt. - Die Lostöpfe für die A-Liga der Nations League:

Topf 1: Spanien (Titelverteidiger), Deutschland, Frankreich, Italien

Topf 2: Island, Dänemark, England, Niederlande

Topf 3: Schweden, Norwegen, Österreich, Belgien